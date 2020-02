Fabian Hinrichs über Gefühle mit Soll-Bruchstelle

Fabian Hinrichs sieht in Datingportalen die „Kapitalisierung von Gefühlen“. Es sei wie bei Produkten: Wenn es nach dem Markt gehe, sollten sie nicht für immer sein, sondern kaputtgehen, damit man neue kaufe, sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur in München vor Ausstrahlung des sechsten Franken-„Tatorts“. „In Beziehungen ist es auch mittlerweile so.“

In „Die Nacht gehört dir“, der am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft, taucht Hinrichs als Hauptkommissar Felix Voss in die Abgründe von Datingportalen ein. Hinrichs verstehe natürlich, dass die Einsamkeit in der Gesellschaft groß sei, sagte der Mittvierziger. Als Gründe dafür nennt er die Arbeitsverhältnisse und auch die Auflösung aller größeren sozialen Verbände. Aus der Not heraus wisse man gar nicht, „wie man überhaupt noch Menschen begegnen soll“.