Faber-Castell will externen Vorstandschef verpflichten

- Nach dem Tod des langjährigen Vorstandschefs will das für seine Stifte bekannte Familienunternehmen Faber-Castell einen neuen Vorsitzenden von außen holen. Ein Nachfolger für den im Januar im Alter von 74 Jahren verstorbenen Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell werde bis Jahresende vorgestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Darauf haben sich Familie und Aufsichtsrat verständigt. Bis dahin soll die Witwe des Verstorbenen, Mary Gräfin von Faber-Castell, die Rolle des Vorstandssprechers übernehmen. Sie war bereits zu Jahresbeginn in den Vorstand gerückt.

Graf von Faber-Castell leitete das Unternehmen in der achten Generation fast 40 Jahre lang bis zu seinem Tod. Seit mehr als 250 Jahren produziert das Traditionsunternehmen in Stein bei Nürnberg mit rund 7500 Mitarbeitern weltweit Stifte.

Mitteilung von Faber-Castell