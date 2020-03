Fürther Wittek nach Unterarmverletzung operiert

Der Fürther Abwehrspieler Maximilian Wittek ist nach einer schweren Verletzung am Unterarm operiert worden. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, wurde der Eingriff beim 24-Jährigen noch am Samstagabend in Erlangen vorgenommen. Wittek musste beim 2:0 gegen den VfB Stuttgart nach knapp 60 Minuten ausgewechselt werden. Er erlitt eine Unterarmschaftfraktur. „Er wird uns die nächsten Wochen sicher nicht zur Verfügung stehen“, hatte Trainer Stefan Leitl nach dem Sieg von Greuther Fürth gesagt.

