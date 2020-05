Fürther Nielsen dürfte auch gegen Darmstadt ausfallen

Nach der Gehirnerschütterung bei Havard Nielsen ist ein Einsatz des Fürther Stürmers auch für das nächste Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag beim SV Darmstadt 98 unwahrscheinlich. „Wir müssen abwarten, wie es sich entwickelt“, sagte Trainer Stefan Leitl nach dem 0:2 (0:1) der SpVgg Greuther Fürth am Dienstagabend gegen den VfL Osnabrück.

Nielsen hatte sich die Verletzung im Abschlusstraining für das Heimspiel zugezogen und fehlte daraufhin im Kader. Leitl sprach davon, dass er den 26-Jährigen erst wieder belasten wolle, wenn es ihm gut ginge. Normalerweise würde es nach so einer Beeinträchtigung „zwischen sechs und sieben Tagen bis zum Lauftraining“ dauern.

