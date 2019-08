Fürth will ungeschlagene Bielefelder „an die Grenze“ bringen

Die SpVgg Greuther Fürth will gegen die ungeschlagene Arminia aus Bielefeld den guten Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga fortsetzen. „Wenn wir eine gute Partie zeigen, ist Bielefeld gefordert, an die Grenze zu gehen“, sagte Trainer Stefan Leitl, der am Donnerstag 42 Jahre alt wurde. „Jeder Spieltag ist eine Bestätigung für das Training. Es gibt immer Ansatzpunkte, aber wir haben uns ein gutes Stück weiterentwickelt“, sagte der Coach zwei Tage vor der Auswärtspartie am Samstag (13.00 Uhr).

Fehlen werden in Ostwestfalen Marco Meyerhöfer (Meniskus-Operation) und Sebastian Ernst (Aufbautraining). Nicht mehr dabei ist Mittelfeldspieler Nik Omladic, der am Donnerstag zu Drittligist Hansa Rostock wechselte.

Gegen Bielefeld wollen die Franken vor allem weiter defensiv überzeugen. „Wir stehen sehr stabil und haben bisher die wenigsten Torschüsse in der 2. Liga zugelassen“, sagte Leitl.

Geschäftsführer Rachid Azzouzi ist auch zufrieden. „Das ist kein Zufall, was die Mannschaft spielt, das ist ihre Qualität. Wir hätten bisher eigentlich jedes Spiel gewinnen müssen“, sagte Azzouzi. Mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage belegt Fürth nach vier Spielen den sechsten Platz. Bielefeld ist mit einem Punkt mehr auf dem Konto Zweiter.

