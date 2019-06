Fürth verlängert Leihe von Sontheimer nach Würzburg

Die SpVgg Greuther Fürth leiht ihren Mittelfeldspieler Patrick Sontheimer für eine weitere Saison an die Würzburger Kickers aus. Das gab der Fußball-Zweitligist am Donnerstag bekannt. Der 20-Jährige war in der jüngsten Winterpause zum Drittligisten nach Unterfranken gegangen. Dort bekomme er die Spielpraxis, die er für seine Entwicklung benötige, sagte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Die Würzburger, die am Donnerstag das Training für die kommende Saison aufnahmen, sicherten sich zudem eine Kaufoption für Sontheimer. „Patrick hat uns auf Anhieb überzeugt“, sagte Kickers-Trainer Michael Schiele in einer Mitteilung.

