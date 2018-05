Fürth plant Trainingslager: „Volle Pulle, wie beim Boxen“

Die SpVgg Greuther Fürth will sich mit einem Kurztrainingslager auf das alles entscheidende Spiel im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einstimmen. Das kündigten die Franken am Mittwoch an. Das Mini-Camp solle von Donnerstag bis Samstag dauern, ein Ort wurde zunächst noch gesucht. Der Tabellenvorletzte muss am Sonntag (15.30 Uhr) auswärts beim 1. FC Heidenheim unbedingt punkten, um sich die Chance auf den Klassenverbleib zu erhalten.

Trainer Damir Buric schwor seine Schützlinge auf den finalen Kraftakt ein. „Wir spielen am Sonntag auf Sieg, nur auf Sieg“, sagte er. „Wir müssen noch einmal aufstehen, uns richten und dann geht es volle Pulle, wie beim Boxen. Das wird ein offener Schlagabtausch.“

Fehlen wird den Fürthern Stürmer Sebastian Ernst gelbgesperrt. Die Verteidiger Mario Maloca, Richard Magyar, Marco Caligiuri und Roberto Hilbert sind angeschlagen, sollen aber mit ins Trainingslager reisen.

Die Fürther rechnen mit 1500 mitreisenden Fans in Heidenheim. Auch die Gastgeber kämpfen am 34. Spieltag noch um die Rettung. „Das wird ein knallhartes Spiel“, prognostizierte Buric.

