Fürth muss für Fehlverhalten von Fans 10 200 Euro bezahlen

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth muss für das Fehlverhalten einiger Anhänger zahlen. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte, wurde gegen den fränkischen Club eine Gestrafe in Höhe von 10 200 Euro verhängt. Vor Beginn des Zweitligaspiels beim 1. FC Magdeburg am 27. April wurden im Zuschauerbereich von Greuther Fürth Bengalische Feuer abgebrannt. Zudem zündeten Fürther Zuschauer vor Anpfiff der Zweitligabegegnung beim FC Erzgebirge Aue am 12. Mai Pyrotechnik.

