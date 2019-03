Fürth hofft vor Gastspiel in Regensburg auf Mohr-Comeback

Die SpVgg Greuther Fürth hofft für das Gastspiel in der 2. Fußball-Bundesliga beim SSV Jahn Regensburg auf ein Comeback von Tobias Mohr. Der Flügelspieler habe nach einer mehrwöchigen Pause wegen eines Innenbandrisses im Knie in dieser Woche gut und ohne Probleme trainiert, berichtete Trainer Stefan Leitl am Freitag.

Für das Spiel am Montagabend (20.30 Uhr) bei den formstarken Regensburgern könnte der Leistungsträger der Hinrunde eine Option sein. Fehlen wird Stürmer Julian Green wegen einer Gelb-Sperre. Die Fürther wollen mit einem Erfolg den Vorsprung auf die Abstiegszone möglichst ausbauen.

Tabelle 2. Bundesliga

Spielplan Fürth

Kader Fürth

Alle News Greuther Fürth