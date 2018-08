Fürth hofft auf Überraschung gegen BVB

Von Schwäbische Zeitung und Brigitte Walters

Das Erfolgsprojekt „Wissen was geht“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis geht weiter: Insgesamt 46 Ausbildungsbetriebe in der Region öffnen während der Sommerferien ihre Türen, um interessierten Jugendlichen einen Einblick ins Unternehmen und einen Überblick über die jeweiligen Ausbildungsmöglichkeiten zu geben. Seit einigen Jahren beteiligt sich auch die J. Wagner GmbH in Markdorf an diesem Projekt. Am Dienstag nutzten 16 Jugendliche die Möglichkeit, sich über das Unternehmen für Oberflächenbeschichtung zu informieren.