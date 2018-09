Fürth erkämpft sich torloses Remis gegen Hamburger SV

Die SpVgg Greuther Fürth hat gegen den Hamburger SV ein Unentschieden erkämpft. Der fränkische Fußball-Zweitligist spielte am Donnerstagabend 0:0 gegen die Hanseaten, die ihrerseits eine Wiedergutmachung für die 0:5-Heimblamage gegen Regensburg verpassten. Vor 14 965 Zuschauern enttäuschten beide Teams offensiv, Torchancen waren Mangelware. Die beste Chance für das Team von Trainer Damir Buric hatte Maximilian Wittek mit einem Freistoß, der an die Querlatte ging (2. Minute). In der Tabelle bleiben die Fürther auf Rang vier, einen Zähler hinter dem HSV. Am Sonntag steht für das „Kleeblatt“ das schwere Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden an.

