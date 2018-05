Fürth bezieht Sommercamp in Österreich

Die SpVgg Greuther Fürth bereitet sich in diesem Sommer mit einem Trainingslager im österreichischen Haus im Ennstal auf die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga vor. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird die Mannschaft ein achttägiges Camp in dem Wintersportort in der Steiermark vom 15. bis 22. Juli beziehen.

Nach dem erst im letzten Spiel sichergestellten Klassenverbleib in der 2. Liga haben die Profis von Chefcoach Damir Buric noch fast einen Monat Urlaub, ehe am 27. Juni der Trainingsauftakt ansteht. Die erste Testspiele gegen unterklassige Teams sind für 29. Juni beim TSV Aubstadt und am 30. Juni beim FSV Stadeln geplant.

