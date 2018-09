Fürth bangt vor Topduell um angeschlagene Stammspieler

Auf Ebbe folgt die Flut. So scheint es auch den Apfelbaumbesitzern zu gehen: Gegenüber der sehr schlechten Ernte 2017 erfreuen sich die Obstbauern in diesem Jahr an einer überdurchschnittlich ergiebigen Ernte. Laut Statistischem Bundesamt wird die Apfelernte bei 1,1 Millionen Tonnen liegen - 82 Prozent mehr als im Vorjahr und knapp 17 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Das bekommen nun auch die Mostereien in der Region zu spüren.