Für ein Selfie: 15-Jährige fällt von Strommast

Weil sie von einem Strommast aus ein Foto von sich schießen wollte, hat sich ein 15-jähriges Mädchen in Sinzing-Waltenhofen (Landkreis Regensburg) schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist das Mädchen am Samstag alleine auf einen Strommast geklettert, um dort ein Selfie von sich zu schießen. Oben angekommen, bekam das Mädchen wohl einen Stromschlag, wurde bewusstlos und fiel herunter. Das Mädchen kam mit Verbrennungen und Prellungen ins Krankenhaus.