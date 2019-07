Fünfjähriger von Lastwagen überfahren

Ein Fünfjähriger ist in Bamberg von einem Lastwagen überfahren und schwer verletzt worden. Der Bub war am Mittwoch mit einem Fahrrad auf dem Gelände des Ankerzentrums unterwegs, als das Unglück mit dem 40-Tonner passierte, wie die Polizei mitteilte. Der Fünfjährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Fahrer stand unter Schock und benötigte ebenfalls ärztliche Hilfe. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei