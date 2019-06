Fünfjährige stirbt einen Tag nach schwerem Verkehrsunfall

Ein fünfjähriges Mädchen ist einen Tag nach einem schweren Verkehrsunfall bei Pfatter (Landkreis Regensburg) im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war bei dem Unfall tags zuvor ein Auto mit vier Insassen auf der Bundesstraße 8 frontal in einen Sattelzug auf der Gegenfahrbahn gekracht. Bei dem Aufprall wurden der 46 Jahre alte Autofahrer, sein 59-jähriger Beifahrer und seine zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren zunächst schwer verletzt. Die Unfallursache muss noch geklärt werden, der 58-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.