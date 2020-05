Fünfjährige in öffentlicher Toilette eingesperrt

Ein defektes Schloss an einer öffentlichen Toilette hat eine Fünfjährige in Schwaben in eine unangenehme Situation gebracht. „Die Toilettentür ließ sich nicht mehr öffnen und das Mädchen war eingesperrt“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Vater wählte daraufhin den Notruf. Die Feuerwehr befreite das Kind mit schwerem Gerät. „Die Kleine war sehr geduldig - ihr geht's gut“, hieß es weiter. Den Angaben zufolge musste die Fünfjährige rund eine halbe Stunde auf ihre Befreiung warten. Das Schloss der Toilette im Luitpoldpark in Schwabmünchen wurde nach dem Vorfall am Freitag ausgetauscht.