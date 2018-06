Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

- Fünf Menschen sind am Freitag bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos im Unterallgäu verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 60 Jahre alter Autofahrer auf der Bundesstraße 300 zwischen Heimertingen und Niederrieden einen Kieslaster überholen und prallte dabei gegen einen entgegenkommenden Wagen. Der 60-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. In dem zweiten Auto saßen vier Frauen im Alter von 47 bis 54 Jahren, die alle verletzt und in Krankenhäuser gebracht wurden. Die B300 war zwei Stunden lang voll gesperrt.