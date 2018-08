Fünf tote Kälber im Oberallgäu: War es ein Wolf?

Fünf tote Kälber sind in den vergangenen Tagen im Landkreis Oberallgäu gefunden worden - das Landesamt für Umwelt (LfU) prüft nun, ob ein Wolf die Tiere getötet hat.

Die bisher vorliegenden Indizien ließen noch keine endgültige Bewertung zu und deuteten nicht zwingend auf einen Wolf hin, teilte das LfU am Donnerstag in Augsburg mit. Insbesondere fehlten noch die Ergebnisse der genetischen Analytik, die in der Regel 14 Tage in Anspruch nehme. Die Behörde will mit der Landwirtschaftsverwaltung und dem zuständigen Landratsamt einen runden Tisch zu dem Thema organisieren.

