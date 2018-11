Eine Bande fünf mutmaßlicher Rauschgifthändler hat die Fürther Kripo auf einem Autobahnparkplatz festgenommen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag sollen zwei 23-Jährige, zwei 24-Jährige und ein 27-Jähriger geplant haben, am Mittwochabend auf dem Parkplatz an der A3 in der Nähe von Neumarkt in der Oberpfalz Kokain zu verkaufen. Die Beamten nahmen die fünf Verdächtigen dort fest und stellten ein Kilogramm Rauschgift sicher.

Pressemitteilung der Polizei