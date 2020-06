Fünf Leichtverletzte beim Brand einer Lagerhalle

Bei einem Brand in einem Gewerbegebiet in Geiselwind (Landkreis Kitzingen) wurden fünf Menschen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Mittwochmorgen brannte es in der Halle eines wachsverarbeitenden Betriebs, in der Holzwolle lagerte. Demnach fing die Holzwolle in der Nacht auf Mittwoch aus bislang unbekannten Gründen Feuer. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Ortsdurchfahrt war aufgrund des Brandes für mehrere Stunden gesperrt. Eine Stromleitung wurde beschädigt, was zu Stromausfällen im betroffenen Ortsteil Wasserberndorf führte, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt, die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.