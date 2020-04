Fünf Jahre und drei Monate Haft für Telefonbetrüger

Wegen organisierten Telefonbetrugs in drei Fällen und Betrugs in einem weiteren Fall hat das Landgericht Memmingen (Bayern) am Montag einen Mann zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Der 29-Jährige war nach Überzeugung des Gerichts Teil einer Bande, deren Mitglieder sich als falsche Polizisten ausgaben und so vor allem ältere Menschen um Geld und Wertgegenstände brachten. Der Mann hatte schon früh während der Ermittlungen gestanden, Beute im Wert von insgesamt mehr als 230 000 Euro gegen Provision zu den Hintermännern der Gruppe in die Türkei gebracht zu haben. In drei Fällen hatte er im März und April 2019 Bargeld, Schmuck und Goldmünzen als vermeintlicher Zivilbeamter der Polizei von den Geschädigten zudem direkt abgeholt. Als Motiv für die Taten nannte er Geldnot. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.