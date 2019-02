Sicherheitsexperten in Unterfranken haben fünf Granaten auf einer Baustelle kontrolliert gesprengt. Bauarbeiter in Giebelstadt (Landkreis Würzburg) hätten die Sprenggranaten am Mittwoch in etwa 1,50 Meter Tiefe gefundenen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie seien nicht transportierbar gewesen und hätten vor Ort zerstört werden müssen. Dafür wurden die anliegenden Straßen im Umkreis von 300 Metern für 20 Minuten gesperrt.