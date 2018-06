Fünf bayerische Schüler bei Unfall in Tirol verletzt

- Fünf Schüler aus Bayern sind bei einem Unfall in der Nähe von Waidring in Tirol verletzt worden, einige davon schwer. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Kleinbus mit den Schülern am Mittwochabend gegen einen Sattelzug geprallt. Die Jugendlichen und der Fahrer kamen in Krankenhäuser. Die Schüler (Jahrgang 1999 und 2000) gehen auf das Ski Gymnasium Berchtesgaden, eine Eliteschule des Sports.

Der 30 Jahre alte Fahrer des Lastwagens war von einem Parkplatz in die Straße eingebogen. Der Fahrer des Kleinbusses bemerkte den Sattelzug zu spät und konnte laut Polizei trotz sofortiger Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten.