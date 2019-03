Föst: Wollen FDP auch in Kommunen stärker verankern

Nach ihrem Wiedereinzug in den bayerischen Landtag will die FDP ihre Position in Bayern ausbauen und auch in den Kommunen deutlich zulegen. „Wir haben das erklärte Ziel, die FDP als eine fixe, verlässliche Kraft im Freistaat zu verankern“, sagte der FDP-Landesvorsitzende Daniel Föst vor Beginn eines zweitägigen Parteitags in Erlangen. Nach Phase eins, dem Überleben nach dem Regierungs-und-Landtags-Aus 2013, und Phase zwei, dem Comeback in Bundestag und Landtag, solle nun die dritte Phase kommen: Wachstum.

Föst gab als Ziel aus, nicht nur bei der Europawahl im Mai zuzulegen, sondern auch bei den Kommunalwahlen im März 2020. Die FDP wolle sich viel stärker als bisher auch um kommunale Belange kümmern - „um die Probleme der Menschen vor Ort, so klein sie auch sein mögen“.