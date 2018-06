Export und Konsum schieben Wirtschaft im Euroraum an

Wirtschaftsforscher sehen die Konjunktur im Euroraum vor einer sanften Erholung. Das Münchner Ifo-Institut, das Pariser Insee- und das römische Istat-Institut erwarten im laufenden Quartal und im ersten Quartal 2017 jeweils 0,4 Prozent Wirtschaftswachstum. Treiber seien die etwas stärkere Auslandsnachfrage und der private Konsum, der vom besseren Arbeitsmarkt und steigenden Einkommen stimuliert werde. Auch die Investitionen erholten sich etwas, teilte das Ifo-Institut am Dienstag mit.

Bei einem stabilen Ölpreis und einem Wechselkurs von 1,12 Dollar je Euro rechnen die Wirtschaftsforscher mit 0,7 Prozent Inflation im laufenden und 1,3 Prozent im nächsten Quartal. Das Brexit-Votum dürfte in den kommenden Monaten keine nennenswerte Auswirkung auf den Handel mit Großbritannien haben. „Sollten jedoch die Ungewissheiten in der Europäischen Union weiter zunehmen, so könnte dies das Investitionsklima signifikant verschlechtern“, erklärten die Konjunkturforscher.

Mitteilung ifo