Explosion: Rentner stirbt beim Schnapsbrennen

Bei einer Explosion beim Schnapsbrennen ist ein Rentner in Bergrheinfeld bei Schweinfurt getötet worden. Er sei seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Was zu der Explosion der Destillieranlage führte, blieb erst einmal unklar. Der 60-Jährige hatte sie im Bereich der Terrasse eines Hauses betrieben. Durch deren Benutzung war den Angaben zufolge die Grundlage für die Explosion gelegt worden. Nach dem Vorfall am Mittwochabend war der Mann in ein Krankenhaus geflogen worden.