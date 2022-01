Explosion in Wohnung: Ursache weiter unklar

Nach der Explosion in einer Küche in Nürnberg ist die Ursache für die Verpuffung weiter unklar. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kann mit neuen Ergebnissen möglicherweise am Sonntag gerechnet werden. Nachbarn der Wohnung hatten am Freitagabend den Notruf gewählt, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten. Die Feuerwehr fand die Küche teils zerstört vor, Fensterelemente seien herausgerissen und Trümmer nach draußen geschleudert worden. Von „unglaublichem Glück“ sprach die Feuerwehr, da bei der Explosion weder die beiden Menschen in der Wohnung noch vorbeikommende Passanten verletzt worden seien.

