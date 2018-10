Explosion in Mehrfamilienhaus: Frau schwer verletzt

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Augsburg ist eine 54-jährige Frau schwer verletzt worden. Gegen 20.20 Uhr sei es im Erdgeschoss des Hauses im Stadtteil Haunstetten mutmaßlich zu einer Verpuffung gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ursache könnte nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt an einem Ofen sein. Die Schwerverletzte wohnte im Erdgeschoss der Wohnung. In der Folge der Explosion kam es zu einem Brand, der aber zügig gelöscht werden konnte. Sämtliche Bewohner mussten das Haus verlassen. Es soll aber künftig weiter bewohnbar sein.