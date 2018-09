Explosion in Gartenhaus: Frau lebensgefährlich verletzt

Bei einer Explosion und einem Brand in einem Gartenhaus ist in Ingolstadt eine 38-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Ein zufällig vorbeigekommener Fußgänger rettete in der Nacht zum Freitag die Frau aus den Flammen und leistete Erste Hilfe, wie die Polizei mitteilte.

Beim Eintreffen der Retter stand das Gartenhaus in einer Schrebergartenanlage in der Nähe von Bahngleisen vollständig in Flammen. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Spezialklinik für Brandverletzungen geflogen. Die Ermittler gingen davon aus, dass zwei in dem Gartenhaus gefundene Gasflaschen zu der Explosion geführt haben. Die genaue Ursache blieb vorerst unklar.