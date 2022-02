Explosion in Einfamilienhaus: Ein Schwerverletzer

In Mühlhausen kam es in einem Einfamilienhaus zu einer Explosion mit einem Schwerverletzten. Zuvor hatte ein 39-jähriger Bewohner Feuerwerkskörper geöffnet und das darin befindliche Schwarzpulver entfernt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Verletzte sei mit schweren Brandverletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus geflogen worden. Am Gebäude selbst sei nur ein geringer Sachschaden entstanden. Die weitere Sachbearbeitung habe die Kriminalpolizei Regensburg übernommen.

