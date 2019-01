Explodierende Silvesterrakete verletzt Frau im Gesicht

Eine explodierende Silvesterrakete hat eine Frau in Oberfranken im Gesicht verletzt. Zudem erlitt die 36-Jährige in Breitengüßbach (Landkreis Bamberg) ein Knalltrauma, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Rakete war kurz nach Mitternacht in der Nachbarschaft abgeschossen worden. Einen Verantwortlichen für das Geschehen konnten die Beamten zunächst nicht ausmachen.