Expertin kritisiert „Bavaria-first“-Politik in Corona-Krise

Das Kreismusikfest in Mietingen ist wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Das hat der Musikverein „Lyra“ Mietingen, der das Fest anlässlich seines 100-jährigen Bestehens am ersten Maiwochenende ausrichten wollte, am Dienstag bekannt gegeben. „Mir blutet das Herz“, sagt der „Lyra“-Vorsitzende Alexander Schuhmacher. Es werde geprüft, ob das Fest auf einen späteren Termin verlegt werden kann.

4500 Quadratmeter Zeltfläche, eine Drehbühne mit zwei Musikkapellen zum Ein- und Ausschwenken, ein Festzug mit mehr als 100 Gruppen, ...