Experten: Lastenräder können zur Verkehrswende beitragen

Lastenräder können nach Ansicht von Experten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende in den Städten leisten. Diese könnten zum Beispiel bis zu 30 Prozent der Paketlieferungen in den Städten abdecken, sagte der Nürnberger Logistik-Professor Ralf Bogdanski. „Das würde zu einer deutlichen Entlastung des Verkehrs in Deutschland führen.“ Gerade in Gebieten, wo Fußgängerzonen und geringe Durchschnittsgeschwindigkeiten Autos ausbremsten, sei das Lastenrad klar im Vorteil.

Mehr als 60 Kommunen in Deutschland und Österreich zahlen der Homepage „cargobike.jetzt“ zufolge inzwischen Kaufprämien für private und gewerbliche Lastenräder. Vielerorts kann man sie auch kostenlos leihen. „Lastenräder sind ein sehr starker Symbolträger für die Verkehrswende“, sagt der Lastenrad-Experte Arne Behrensen. Doch diese sei noch in weiter Ferne. Neben einer finanziellen Förderung ist seiner Ansicht nach dafür vor allem eine bessere Verkehrsplanung wichtig, die mehr Raum fürs Rad in den Städten schafft.

Förderung von Lastenrädern in Nürnberg

Auflistung von Kaufprämien in Deutschland und Österreich

Förderung von Lastenrädern in Erlangen

Verleih von Transporträdern in Erlangen

Kasimir-Lastenräder in Köln

Modellprojekt Lastenradmietsysteme in Kommunen

Forschungsprojekt Lastenräder in der Stadtlogistik