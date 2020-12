Experten: Kunst- und Kulturszene braucht schnelle Hilfe

Von Schwäbische Zeitung

Ein 61-jähriger erfahrener Skitourengeher ist am Montag gegen 11 Uhr alleine von Stuben am Arlberg kommend über das noch geschlossene Skigebiet Albona auf den Albonagrat aufgestiegen. Von dort aus wollte dieser über die Variantenabfahrt „Albona North Face“ wieder zurück nach Stuben abfahren. Beim Einfahren in den nordseitig gelegenen Steilhang löste der Tourengeher ein Schneebrett aus, wurde etwa 400 Meter weit mitgerissen und gänzlich verschüttet.