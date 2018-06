Experte gegen Abstriche beim Brandschutz im Wohnungsbau

Der Bauboom in den Ballungsräumen und der wachsende Kostendruck von Bauherren darf nach Ansicht von Fachleuten nicht zu Abstrichen beim Brandschutz im Wohnungsbau führen. Es wäre fahrlässig, über Jahrzehnte gewachsene Feuerschutz-Standards aufzuweichen, warnte der Brandschutzexperte Günter Ruhe zum Auftakt der Brandschutzmesse Feuertrutz am Mittwoch in Nürnberg. Er verstehe zwar, dass große Städte innenstadtnahe Quartiere verdichteten, um neuen Wohnraum zu schaffen. Das dürfe aber nicht dazu führen, dass es im Notfall an Platz für den Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen fehle, um Menschen aus brennenden Gebäuden mit Drehleitern zu retten.