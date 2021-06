Experte: Ablehnung von Marx' Rücktritt war Überzeugung

Die zeitnahe Reaktion von Papst Franziskus auf das Rücktrittsangebot von Kardinal Reinhard Marx war nach Ansicht von Pater Bernd Hagenkord eine „Überzeugungsentscheidung“. Mit „mach weiter, so wie Du es vorschlägst“ habe das Oberhaupt der katholischen Kirche Marx den Rücken gestärkt, erklärte der Vatikan-Blogger und geistliche Begleiter des katholischen Reformprozesses Synodaler Weg der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Es bleibe nun abzuwarten, welche Impulse die Entscheidung des Papstes auslöse.

Marx bleibe in jedem Fall im Amt. Der 67-Jährige müsse ohnehin in etwas mehr als sieben Jahren seinen Rücktritt einreichen, denn dann habe er die Altersgrenze für sein Amt als Erzbischof von München und Freising erreicht, erklärte Hagenkord weiter.

Der Heilige Stuhl veröffentlichte am Donnerstag ein Schreiben von Papst Franziskus an Kardinal Marx. Darin forderte der Pontifex den Bischof von München und Freising auf, weiterzumachen. Marx hatte in der vergangenen Woche einen Brief veröffentlicht, in dem er Franziskus seinen Rücktritt anbot. Marx' Entscheidung fiel unter anderem infolge von Missbrauchsfällen in dem Bistum.

