Ex-Wirecard-Chef: Kein unlauteres Verhalten von Politik

Stauwärme in einem Feststoffbrennofen hat am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr an der Laizer Hauptstraße zu einem Feuerwehrgroßeinsatz geführt. Wie Kommandant Jürgen Bossert mitteilt, hatte sich in einem Ofenrohr eines Holzofens im Flur eines Wohnhauses ein Hitzestau gebildet, wodurch die Holzdecke schmorte und sich starker Rauch bildete.

Vier Leute wurden evakuiert, darunter eine ältere Dame, die auf einem Stuhl transportiert wurde. Verletzt wurde niemand.