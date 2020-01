Ex-Umweltminister Huber kritisiert Lärmschutzregeln

Angesichts des aktuellen Ärgers um die Isentalautobahn zweifelt Bayerns Ex-Umweltminister Marcel Huber (CSU) an den gültigen Lärmschutzregeln. „Ich glaube nicht, dass wir die aktuellen Regelungen in Deutschland auf Dauer so lassen können“, sagte Huber am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Die bundeseinheitlichen Standards würden einvernehmliche und individuelle Lösungen im Sinne der Anwohner verhindern, weil dadurch sofort Präzedenzfälle befürchtet würden.

Mit Blick auf die A94, die auch durch seinen Landtagswahlkreis läuft, hofft Huber dennoch auf Nachbesserungen an besonders umstrittenen Orten. Vor knapp dreieinhalb Monaten war der 33 Kilometer lange Teilabschnitt der A94 zwischen Pastetten (Landkreis Erding) und Heldenstein (Landkreis Mühldorf am Inn) durch das Isental eröffnet worden. Seither gibt es wegen des Lärms von Autos und Lastwagen regelmäßig Proteste von Anwohnern. Aus diesem Grund hatten Huber und der örtliche CSU-Bundestagsabgeordnete, Stephan Mayer, am Freitag alle Betroffenen zu einem „Lärmschutzgipfel“ eingeladen.

Autobahnprojekte Bayern

Isentalautobahn GmbH

Mitteilung Bind Naturschutz zu Isentalautobahn

Petition gegen Tempolimit