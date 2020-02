Ex-SPD-Stadtrat stützt Wolbergs im Korruptionsprozess

Die einstige Reichsstadt Ulm kann sich bald in die Liste jener Städte eintragen, in denen ein schiefer Turm Touristen anziehen soll. Anders als in Pisa jedoch ist die schräge Optik in der Münsterstadt gewollt. Der Berblinger-Turm soll eine Verneigung sein vor dem berühmten Sohn der Stadt, der mit einer selbst gebauten Konstruktion über die Donau fliegen wollte, stattdessen aber in selbige plumpste.

Auch das Turm-Projekt droht den Verantwortlichen auf die Füße zu fallen.