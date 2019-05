Ex-Skispringer Hannawald wieder Vater geworden

Der frühere Skispringer Sven Hannawald hat ein zweites Kind mit seiner Frau Melissa bekommen. Der 44-Jährige präsentierte den neusten Familienzugang stolz auf Facebook und Instagram. Zu einem gemeinsamen Foto mit seiner Frau und dem zweijährigen Sohn Glen schrieb er in der Nacht zum Montag: „Endlich ist unsere kleine Prinzessin bei uns und macht unsere Familie vollkommen. Wir sind unheimlich glücklich und dankbar.“ Den Namen der Tochter verriet er zunächst nicht.

In der Saison 2001/2002 gewann der gebürtige Sachse als erster Sportler alle vier Springen der Vierschanzentournee in einer Saison. In den Jahren 2000 und 2002 wurde er zudem Skiflug-Weltmeister. Vor etwa 15 Jahren beendete er seine Karriere. Er wohnt in Gauting bei München.

