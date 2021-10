Ex-Regierungssprecher Riedl stirbt nach langer Krankheit

Nach langer Krankheit ist der frühere bayerische Regierungssprecher Rainer Riedl (57) gestorben. „Ich danke ihm ganz persönlich für seine stets loyale Unterstützung. Rainer Riedl hat für drei Ministerpräsidenten als Sprecher gearbeitet, das dürfte einzigartig sein“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München. Der Freistaat Bayern verliere in Riedl einen seiner fähigsten Spitzenbeamten - und die Staatskanzlei einen wertvollen Menschen und Kollegen. „Wir trauern mit seiner Frau und seinen Angehörigen und werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.“

Riedl war 2007 vom damaligen Ministerpräsidenten Günther Beckstein (CSU) in die Staatskanzlei geholt worden, zunächst als Pressesprecher und Leiter des Referats „Pressearbeit, informationspolitische Grundsatzfragen“. Kurze Zeit später übernahm er auch die Vertretung des Pressesprechers des Ministerpräsidenten und des Pressesprechers der Staatsregierung. 2015 übernahm Riedl dann die Leitung des „Koordinierungsstabs Flüchtlinge“, bevor er 2016 Sprecher des Ministerpräsidenten und Sprecher der Staatsregierung wurde.

In seiner Zeit in der Staatskanzlei arbeitete er somit für Beckstein, Horst Seehofer (CSU) und Söder. Seit 2020 verhinderte eine schwere Erkrankung die Ausübung seiner Tätigkeit, so dass Riedl mit Sonderaufgaben betraut wurde.

© dpa-infocom, dpa:211018-99-642987/2