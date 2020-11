Ex-Profi Demichelis über Maradona: „Meine Seele schmerzt“

Ex-Bayern-Star Martín Demichelis (39) trauert um seinen Landsmann und früheren Nationaltrainer Diego Maradona. „Heute schmerzt meine Seele und Traurigkeit dringt in mich ein, ein Teil des Fußballs ist gestorben, ein Teil unserer Leidenschaft“, sagte der Argentinier der Münchner „Abendzeitung“ (Freitag). „Mit einem simplen Ball hat er ein ganzes Land verändert und geprägt.“

Demichelis gehörte zum Team der argentinischen Nationalmannschaft, deren Trainer Maradona von 2008 bis 2010 war. „Diego war ein unvergleichlicher Anführer. Ich habe nie gesehen, dass ein anderer Mensch die Welt so in seinen Bann gezogen hat wie er. Es gibt einen Satz eines argentinischen Schriftstellers, der es perfekt zusammenfasst: Es ist mir egal, was Diego mit seinem Leben gemacht hat, aber was er mit meinem gemacht hat, ist wichtig“, sagte der frühere Verteidiger des FC Bayern München und heutige Trainer der U19 des Vereins der „AZ“. „Diego war für mich sowie für Millionen von Argentiniern ein wahrhaftiges Idol.“

Fußball-Legende Maradona war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren an Herzversagen gestorben, am Donnerstag wurde er im engsten Kreis auf dem Privatfriedhof Jardín de Bella Vista in einem Vorort von Buenos Aires an der Seite seiner Eltern bestattet.

Demichelis in der AZ