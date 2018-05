Ex-Papst Benedikt: „Die Kräfte schwinden“

Der ehemalige Papst Benedikt XVI. bereitet sich nach seinen eigenen Worten auf den Tod vor. „Während meine physischen Kräfte langsam schwinden, pilgere ich innerlich nach Hause“, schrieb der 90-Jährige in einem Brief an die italienische Zeitung „Corriere della Sera“. Er sei berührt, dass viele Leser der Zeitung sich an ihn gewandt hätten und wissen wollten, „wie ich die letzte Phase meines Lebens verbringe“.

„Es ist eine große Gnade für mich, auf diesem letzten, bisweilen anstrengenden Wegstück von einer Liebe und Güte umgeben zu sein, die ich mir nicht hätte vorstellen können“, schreibt der emeritierte deutsche Pontifex in dem am Mittwoch veröffentlichten Brief.

Am 28. Februar vor fünf Jahren war Benedikt XVI. als erster Papst seit mehr als 700 Jahren freiwillig abgetreten. Papst Franziskus hatte am 13. März 2013 sein Amt übernommen. Benedikt lebt seit seinem Rücktritt hinter Vatikanmauern zurückgezogen in einem Kloster.

