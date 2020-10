Ex-Nürnberger Klose wechselt zum FC Basel

Der frühere Nürnberger Verteidiger Timm Klose kehrt in die Schweiz zurück. Nach Bundesliga-Stationen bei den Franken und in Wolfsburg sowie einem Engagement bei Norwich City in England wechselt der 32-Jährige zum FC Basel. Zunächst ist Klose bis zum kommenden Sommer ausgeliehen, der FCB hat laut Mitteilung vom Mittwoch aber auch eine Kaufoption. Der 17-malige Schweizer Nationalspieler Klose spielte vor über einem Jahrzehnt schon für die Jugend und die U21 des FC Basel.

