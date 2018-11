Ex-Nationalspieler Linke kommt als Berater nach Ingolstadt

Womöglich hat eine E-Zigarette in einer Toilette unweit des Gästeblocks am Dienstagabend den Feueralarm in der Eissporthalle in Ravensburg ausgelöst, der in der ersten Drittelpause des spektakulären 8:5 der Towerstars gegen Bietigheim zu einer Räumung der Eishalle führte. Das teilte Kommandant Claus Erb von der Feuerwehr Ravensburg am Mittwoch mit. Bis auf eine verlängerte Drittelpause hatte der Zwischenfall zwar keine Auswirkungen. Er führte aber dazu, dass mehr als 2700 Zuschauer die Halle verlassen und die Towerstars-Spieler an diesem Abend ...