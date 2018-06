Ex-Landesbank-Chef Kemmer: GBW-Verkauf war 2013 unvermeidbar

Der Verkauf der Wohnungsbaugesellschaft GBW war nach Angaben des Ex-Vorstandschefs der Bayerischen Landesbank, Michael Kemmer, unvermeidbar. In einem EU-Beihilfeverfahren sei die Trennung der Bank von Beteiligungen, die nicht zum Kerngeschäft der Bank gehörten, zwingend vorgeschrieben, sagte er am Freitag bei seiner Zeugenbefragung im Untersuchungsausschuss zur GBW-Affäre im Landtag. Rund 130 Beteiligungen hätten neben der GBW auf der Verkaufsliste gestanden, „nur die zum Kerngeschäft gehörenden Beteiligungen waren vom Verkauf ausgeschlossen“, betonte Kemmer.

Er könne sich darüber hinaus aber nicht vorstellen, dass die EU-Kommission den Verkauf der Wohnungsbaugesellschaft eingefordert hatte. „Ich glaube nicht, dass die EU-Kommission von vorneherein gesagt hat, ihr müsst die GBW verkaufen“, sagte Kemmer.

Knapp sechs Wochen nach der Einsetzung des Untersuchungsausschusses zum Verkauf der Gesellschaft sind am Freitag neben Kemmer noch drei weitere ehemalige und amtierende Vorstände der Bayerischen Landesbank als Zeugen geladen. Das Gremium erhofft sich von den Managern Informationen zu dem umstrittenen Verkauf im Jahr 2013.

Wegen der finanziellen Schieflage der Landesbank nach dem Kauf der österreichischen Bank Hypo Alpe Adria hatte sich die Staatsregierung damals für den Verkauf der Anteile der Landesbank an der GBW mit ihren rund 33 000 Wohnungen ausgesprochen. Die Opposition will in dem Ausschuss beweisen, dass die EU nicht, wie von der Staatsregierung behauptet, den Verkauf vorgeschrieben habe.