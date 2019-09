Ex-Freundin bedroht Psychiatrie-Patient mit Messer

Eine Frau in Erlangen hat ihren in der Psychiatrie befindlichen Ex-Freund mit einem Messer bedroht und ist daraufhin selbst dort untergebracht worden. Ein Mitarbeiter des Bezirksklinikums rief am Mittwoch laut Mitteilung die Polizei, nachdem die 31-Jährige ihren neun Jahre älteren Ex-Partner im Garten der Klinik bedroht hatte. Als die Streife eintraf, ging die Frau auch auf die Beamten mit dem Messer los.

Weil auch der Einsatz von Pfefferspray keine Wirkung zeigte, gab ein Beamter zunächst einen Warnschuss ab, doch die Frau legte das Messer nicht ab. Erst nach einem zweiten Warnschuss wurde die Frau überwältigt. Wegen Eigen- und Fremdgefährdung wurde sie an Ort und Stelle in das Bezirksklinikum eingewiesen. Außerdem erwartet sie ein Ermittlungsverfahren - unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.