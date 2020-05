Ex-Freund droht bei Streit mit Messer

Ein Streit zwischen einem 25-Jährigen und seiner Ex-Freundin ist in Rödental (Landkreis Coburg) am Mittwochnachmittag auf offener Straße eskaliert. Als der Mann die 21-Jährige schubste, hielt ein Autofahrer an, um den Streit zu schlichten. Daraufhin wurde der Autofahrer von dem Ex-Freund mit einem Springmesser bedroht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Hinzugerufene Polizisten entschärften die Situation und stellten das Messer sicher. Den 25-Jährigen erwarten laut Polizei nun mehrere Anzeigen.