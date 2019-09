Ex-Biathletin Laura Dahlmeier absolviert Trainerausbildung

Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier absolviert gut fünf Monate nach ihrem überraschenden Karriereende eine weitere Trainerausbildung. Bereits in der kommenden Woche beginnt die Doppel-Olympiasiegerin beim Deutschen Skiverband eine Fortbildung zur B-Trainerin. Ein C-Lizenz besitzt die 26-Jährige bereits. „Laura hat gesagt, dass sie diese Ausbildung gerne machen möchte, das freut uns natürlich“, sagte DSV-Sportdirektorin Karin Orgeldinger am Donnerstag in Ruhpolding.

Die Weltcupgesamtsiegerin von 2017 wird in absehbarer Zeit aber keine Funktion beim DSV übernehmen. „Sie hat gesagt, sie möchte gerne Abstand gewinnen und schauen, was das Leben außerhalb des Biathlons bringt“, sagte Orgeldinger über die Garmisch-Partenkirchnerin. Die Trainerausbildung wird Dahlmeier zunächst nur für ihre persönliche Weiterentwicklung nutzen und keinen Job als Coach übernehmen.

Orgeldinger bedauerte im Namen des DSV den frühen Abschied Dahlmeiers vom Leistungssport. „Die Lücke ist groß. Wir brauchen auch keinen Hehl daraus machen, dass wir gerne noch ein paar Jahre mit Laura weitergemacht hätten“, sagte die Funktionärin. Dahlmeier war in den vergangenen Jahren die mit Abstand erfolgreichste deutsche Skijägerin und erklärte im April das frühzeitige Ende ihrer Laufbahn.

„Diese Siege in Reihe wird es wahrscheinlich so schnell nicht wieder geben“, sagte Orgeldinger, merkte aber auch an: „Mir ist nicht wirklich bange.“ Andere Athletinnen wie Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann seien „sehr nah dran“ und könnten für eine weiterhin erfolgreiche deutsche Biathlon-Zukunft sorgen.

